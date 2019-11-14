高級小型バス導入、体験型観光を提案　南九州市の南薩観光

(2019/11/14 06:30)

南薩観光が導入した小型バス内部（同社提供）

南薩観光が導入した小型バス外観（同社提供）

南薩観光（南九州市）は高級感を高めた仕様の小型バスを開発、導入した。１８日から運行予定。乗客定員８人と、一般的な二十数人より大幅に抑えた。「ＬＵＸＩＥＳ（リュクシーズ）」と名付けた新ブランド戦略の一環。本革のビジネスシートを備え、席の間隔は９８センチでゆったりと設定した。大型バスより小回りが利き、道路の細い山間部の観光地や体験施設に行きやすい。