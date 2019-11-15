TOP鹿児島のニュース くらし・文化・芸術 文化・芸術

「制作の幅広げたい」　南日美展海老原賞の岩元さん

(2019/11/15 13:00)
「自分を磨き、経験を生徒に伝えたい」と話す岩元貴行さん＝鹿児島市の黎明館
　第７４回南日本美術展の第２５回海老原賞に輝いた鹿児島南高校教諭、岩元貴行さん（４８）＝日置市＝は、立体部門出品作が高く評価され、欧州留学の切符を手にした。「まだ実感が湧かないが、多くのことを見聞きして、制作の幅を広げたい」と意気込む。
（記事全文は１５日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ