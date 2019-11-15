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向田邦子「くにこのぐるり」展開幕　かごしま近代文学館

(2019/11/15 22:00)
脚本や手紙など作家・向田邦子を形作った資料や言葉を展示した特別企画展「くにこのぐるり」＝かごしま近代文学館
　鹿児島ゆかりの直木賞作家・向田邦子（１９２９～８１年）の生誕９０年を記念した特別企画展「くにこのぐるり」が１５日、鹿児島市のかごしま近代文学館で始まった。作品世界のベースとなる周囲の人々との関わりを示す資料３０３点を展示している。１２月１５日まで。
（記事全文は１６日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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