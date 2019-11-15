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晴天の下、笑顔で七五三　鹿児島市の照国神社

(2019/11/15 23:00)
晴れ着姿で記念撮影する家族連れら＝鹿児島市の照国神社
　子どもの健やかな成長を願う「七五三」の１５日、鹿児島県内は朝は冷え込んだものの、日中は晴天に恵まれた陽気となった。
　鹿児島市の照国神社には晴れ着姿の子どもたちが、両親や祖父母らとともに次々と参拝に訪れた。慣れない振り袖やはかまに戸惑いながらも「かわいい」の声がかかると笑顔を見せていた。
（記事全文は１６日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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