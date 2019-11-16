鹿児島Ｕ 水戸に１－０ 残留争いは最終戦へ

(2019/11/16 17:00)

自陣ゴール前で競り合う鹿児島Ｕ・中原秀＝１６日、白波スタジアム

サッカーＪ２・鹿児島ユナイテッドＦＣ（鹿児島Ｕ）は１６日、鹿児島市の白波スタジアムで水戸と戦い、１－０で勝利した。栃木も長崎に勝利し、残留決定は最終戦に持ち込まれた。前半４４分、ＭＦ五領のコーナーキックにＦＷ韓が頭であわせて先制。後半も、ＤＦ水本や堤らが体を張り、ＧＫ大西が好セーブを見せて無失点で終えた。ホーム最終戦となった今節、７６９１人がスタジアムに訪れた。鹿児島Ｕの最終戦は２４日、福岡県のレベルファイブスタジアムで福岡と対戦する。