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脳性まひ越え、保育園で職場体験　徳之島町・前さん

(2019/11/16 20:00)
園児たちにパソコンを使って読み聞かせをする前和輝さん＝伊仙町犬田布
　脳性まひで車いす生活を送る大島養護学校（龍郷町）の高等部１年で、徳之島高校特別支援室に通う前和輝さん（１６）＝徳之島町＝が１１日から、伊仙町犬田布の若葉保育園で職場体験をしている。カメラ撮影や読み聞かせを担当、園児たちと交流を深めている。
（記事全文は１７日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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