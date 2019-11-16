脳性まひ越え、保育園で職場体験　徳之島町・前さん

(2019/11/16 20:00)

園児たちにパソコンを使って読み聞かせをする前和輝さん＝伊仙町犬田布

脳性まひで車いす生活を送る大島養護学校（龍郷町）の高等部１年で、徳之島高校特別支援室に通う前和輝さん（１６）＝徳之島町＝が１１日から、伊仙町犬田布の若葉保育園で職場体験をしている。カメラ撮影や読み聞かせを担当、園児たちと交流を深めている。