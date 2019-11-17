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独創性豊か２９３点 南日美展開幕　鹿児島市

(2019/11/17 13:00)
絵画や立体など個性豊かな作品を鑑賞する来場者＝鹿児島市の黎明館
　第７４回南日本美術展（南日本新聞社主催、濵田酒造グループ特別協賛）が１６日、鹿児島市の黎明館と市立美術館で始まった。鮮やかな色彩や、独創性豊かな感性が目を引く作品２９３点が、来場者を楽しませている。
（記事全文は１７日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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