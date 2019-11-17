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シンボル大イチョウ ライトアップ　曽於市高岡小

(2019/11/17 20:00)
ライトアップされ、夜空に浮かび上がる高岡小学校の大イチョウ＝曽於市末吉
　曽於市末吉の高岡小学校校庭に立つ大イチョウのライトアップが１６日から始まった。日没後にライトが点灯されると、樹齢１６０年超と推定される校区のシンボルが夜の闇に浮かび上がり、子どもたちが集う昼間とは違った幻想的な雰囲気に包まれた。
　ライトアップ期間は約２週間を予定しており、日没から午後９時まで点灯する。
（記事全文は１８日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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