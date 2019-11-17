TOP鹿児島のニュース 社会

歴史遺産で 一夜限りの〝晩さん〟　いちき串木野市五反田会館

(2019/11/17 22:00)
食と酒と音楽を楽しむ参加者＝いちき串木野市の三井串木野鉱山五反田会館
　普段は一般に公開されていない、いちき串木野市の三井串木野鉱山「五反田会館」で９日、音楽と酒、薫製を楽しむイベントが開かれた。参加者はれんが造りの知られざる歴史遺産で、趣深い雰囲気に浸っていた。
　市が地元の文化や歴史を物語る隠れた名所を生かそうと模索していた。昨年秋ごろ同社に相談して、一夜限りのイベントが実現した。
いちき串木野の知られざる歴史遺産、三井串木野鉱山五反田会館

（記事全文は１８日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ