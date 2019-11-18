日韓伝統芸能 秋まつりで楽しむ　姶良市蒲生

(2019/11/18 06:30)

韓国伝統の打楽器を披露する子どもたち＝姶良市の蒲生小学校

「第２６回日本一大楠どんと秋まつり」が１７日、姶良市の蒲生小学校校庭であった。蒲生郷太鼓坊主や、同市の小中高校生が韓国で学んだ打楽器を演奏した。交流を続けまつりに合わせ来日した韓国の高校生ら２４人もステージに登場し伝統芸能を披露した。秋晴れのもと大勢の来場客が日韓の文化を楽しんだ。