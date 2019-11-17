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魚類市場再整備 ２１年８月完了へ　鹿児島市

(2019/11/17 23:00)
玉串をささげる森博幸市長＝鹿児島市城南町
　鹿児島市は１５日、再整備が進む市中央卸売市場魚類市場（城南町）新築工事の安全祈願祭を開いた。工事は２期目で、２０２１年８月に新市場棟が完成する予定。市場関係者や施工業者約１００人が出席した。
（記事全文は１８日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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