枕崎で日本語講座開始 県モデル事業
(2019/11/18 13:00)
鹿児島県は１７日、在住外国人を対象とした日本語講座のモデル事業を枕崎市で始めた。募集には定員３０人を上回る約９０人の技能実習生らから申し込みがあり、日本語習得に対する需要の高さがうかがえた。
真剣な表情で日本語の問題を解く外国人の受講生＝枕崎市松之尾町の南薩地域地場産業振興センター
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