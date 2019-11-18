新燃岳、警戒レベル２に引き上げ
(2019/11/18 09:05)
- 新燃岳、警戒レベル２に引き上げ (11/18 09:05)
- 日韓伝統芸能 秋まつりで楽しむ 姶良市蒲生 (11/18 06:30)
- 魚類市場再整備 ２１年８月完了へ 鹿児島市 (11/17 23:00)
- 歴史遺産で 一夜限りの〝晩さん〟 いちき串木野市五反田会館 (11/17 22:00)
- シンボル大イチョウ ライトアップ 曽於市高岡小 (11/17 20:00)
- 独創性豊か２９３点 南日美展開幕 鹿児島市 (11/17 13:00)
- 佐多岬公園、来園５０万人を突破 南大隅町 (11/17 06:30)
- サポーターら歓喜「必ず残留を」 鹿児島Ｕホーム最終戦勝利 (11/16 23:00)
- 出水のツル ２３季連続１万羽超え (11/16 22:00)
- 脳性まひ越え、保育園で職場体験 徳之島町・前さん (11/16 20:00)
- 鹿児島Ｕ 水戸に１－０ 残留争いは最終戦へ (11/16 17:00)
- ハンセン病家族補償法成立 消せぬ差別の記憶 鹿児島県内関係者ら (11/16 13:00)
- ２０万球のイルミネーション点灯 鹿児島市・アミュ広場 (11/16 06:30)
- 晴天の下、笑顔で七五三 鹿児島市の照国神社 (11/15 23:00)
- 向田邦子「くにこのぐるり」展開幕 かごしま近代文学館 (11/15 22:00)
- 美の秘訣「笑顔と自信」 ３カ国のミス代表が種子島訪問 (11/15 20:00)
- 「制作の幅広げたい」 南日美展海老原賞の岩元さん (11/15 13:00)
- 大嘗祭、鹿児島県内でも奉祝 舞納め特産品供える (11/15 06:30)
- 東京五輪へ大島紬ＰＲ 鹿児島市でフェス １７日まで (11/14 23:00)
- 増やせ！女性会員 さつま・シルバー人材センター、Ｇゴルフ大会でＰＲ (11/14 22:00)
- 育て！ 未来のカヌー選手 国体会場で園児向け教室 伊佐 (11/14 20:00)
- ７０歳で小宝島に移住、医師不在の島で奮闘 看護師・竹下和子さん (11/14 11:00)
- 高級小型バス導入、体験型観光を提案 南九州市の南薩観光 (11/14 06:30)
- サツマノギク、秋風にかれんに揺れ 薩摩川内市・鹿島 (11/14 00:00)
- 電飾飾り付けにベトナム人参加 志布志・鉄道記念公園 (11/13 22:00)
- ＤｅＮＡ選手、野球教室や施設訪問で交流 奄美 (11/13 20:00)
- 鹿児島県内２４町村のガイドブック作製、「写真映え」を意識 (11/13 11:00)
- 外来水草、鶴田ダム湖覆う さつま・伊佐 (11/13 06:30)
- 奄美で「島尾忌」 ゆかりの作家しのぶ (11/12 23:20)
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