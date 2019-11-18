曽於市民ミュージカル、２４日４年ぶり再演 大隅文化会館
(2019/11/18 20:30)
２０１５年の国民文化祭かごしまで初披露された曽於市民ミュージカル「やごらふ」が２４日、大隅文化会館で４年ぶりに再演される。市の生涯学習講座「総合大学」で演劇を学ぶ市民を中心に約７０人が出演。１０日には文化会館のステージを使った通し稽古も行われ、目前に迫った本番へ練習は佳境に入っている。
演出の大江泰子さん（舞台下）から指導を受けながら、通し稽古に臨む出演者ら＝曽於市の大隅文化会館
弥五郎どん伝説をモチーフに、１３００年前の曽於で大和朝廷に抵抗する隼人族と現代からタイムスリップした少女たちの物語。前回の会場は末吉総合センターだったが、弥五郎どんの故郷、大隅での上演を望む声を受けて再演が決まった。
開演は午後３時。一般２５００円、高校生以下１５００円（当日５００円増）。まちづくり曽於＝0986(76)7100。
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