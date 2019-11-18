アネハヅル幼鳥１羽確認、大隅で初　日本野鳥の会鹿児島

(2019/11/18 23:20)

えさを探して畑を歩き回るアネハヅルの幼鳥＝鹿屋市串良町下小原

ツルの仲間で最も小さいアネハヅルの幼鳥１羽が、１０月中旬ごろから約１カ月間、肝付町や鹿屋市などで確認された。日本野鳥の会鹿児島によると、大隅半島に飛来したのは記録に残る限り初めて。出水市では、２００４年以来１５季ぶりに成鳥１羽が飛来している。同会は１０月１８日、肝付町前田の大隅河川国道事務所高山出張所近くで確認。同時期に発生した台風１９号の影響で飛来した可能性があるという。