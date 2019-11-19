藺牟田瀬戸架橋工事大詰め、甑島来春一つに 薩摩川内
(2019/11/19 06:30)
薩摩川内市の中甑島と下甑島を結ぶ藺牟田瀬戸架橋（１５３３メートル）の建設が大詰めを迎えた。来春にも橋桁（げた）全体がつながる見通しで、県は２０２０年度の開通を目指している。
工事が進む下甑島（手前）と中甑島を結ぶ藺牟田瀬戸架橋＝１６日、薩摩川内市鹿島町藺牟田
完成すれば県内の橋では最長となり、甑島３島が陸路で行き来できるようになる。
- 藺牟田瀬戸架橋工事大詰め、甑島来春一つに 薩摩川内 (11/19 06:30)
- アネハヅル幼鳥１羽確認、大隅で初 日本野鳥の会鹿児島 (11/18 23:20)
- 復興を後押し、児童ら干し柿作り 伊佐・羽月西小 (11/18 22:00)
- 曽於市民ミュージカル、２４日４年ぶり再演 大隅文化会館 (11/18 20:30)
- 枕崎で日本語講座開始 県モデル事業 (11/18 13:00)
- 新燃岳、警戒レベル２に引き上げ (11/18 09:05)
- 日韓伝統芸能 秋まつりで楽しむ 姶良市蒲生 (11/18 06:30)
- 魚類市場再整備 ２１年８月完了へ 鹿児島市 (11/17 23:00)
- 歴史遺産で 一夜限りの〝晩さん〟 いちき串木野市五反田会館 (11/17 22:00)
- シンボル大イチョウ ライトアップ 曽於市高岡小 (11/17 20:00)
- 独創性豊か２９３点 南日美展開幕 鹿児島市 (11/17 13:00)
- 佐多岬公園、来園５０万人を突破 南大隅町 (11/17 06:30)
- サポーターら歓喜「必ず残留を」 鹿児島Ｕホーム最終戦勝利 (11/16 23:00)
- 出水のツル ２３季連続１万羽超え (11/16 22:00)
- 脳性まひ越え、保育園で職場体験 徳之島町・前さん (11/16 20:00)
- 鹿児島Ｕ 水戸に１－０ 残留争いは最終戦へ (11/16 17:00)
- ハンセン病家族補償法成立 消せぬ差別の記憶 鹿児島県内関係者ら (11/16 13:00)
- ２０万球のイルミネーション点灯 鹿児島市・アミュ広場 (11/16 06:30)
- 晴天の下、笑顔で七五三 鹿児島市の照国神社 (11/15 23:00)
- 向田邦子「くにこのぐるり」展開幕 かごしま近代文学館 (11/15 22:00)
- 美の秘訣「笑顔と自信」 ３カ国のミス代表が種子島訪問 (11/15 20:00)
- 「制作の幅広げたい」 南日美展海老原賞の岩元さん (11/15 13:00)
- 大嘗祭、鹿児島県内でも奉祝 舞納め特産品供える (11/15 06:30)
- 東京五輪へ大島紬ＰＲ 鹿児島市でフェス １７日まで (11/14 23:00)
- 増やせ！女性会員 さつま・シルバー人材センター、Ｇゴルフ大会でＰＲ (11/14 22:00)
- 育て！ 未来のカヌー選手 国体会場で園児向け教室 伊佐 (11/14 20:00)
- ７０歳で小宝島に移住、医師不在の島で奮闘 看護師・竹下和子さん (11/14 11:00)
- 高級小型バス導入、体験型観光を提案 南九州市の南薩観光 (11/14 06:30)
- サツマノギク、秋風にかれんに揺れ 薩摩川内市・鹿島 (11/14 00:00)
- 電飾飾り付けにベトナム人参加 志布志・鉄道記念公園 (11/13 22:00)