藺牟田瀬戸架橋工事大詰め、甑島来春一つに　薩摩川内

(2019/11/19 06:30)

工事が進む下甑島（手前）と中甑島を結ぶ藺牟田瀬戸架橋＝１６日、薩摩川内市鹿島町藺牟田

薩摩川内市の中甑島と下甑島を結ぶ藺牟田瀬戸架橋（１５３３メートル）の建設が大詰めを迎えた。来春にも橋桁（げた）全体がつながる見通しで、県は２０２０年度の開通を目指している。完成すれば県内の橋では最長となり、甑島３島が陸路で行き来できるようになる。