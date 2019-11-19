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藺牟田瀬戸架橋工事大詰め、甑島来春一つに　薩摩川内

(2019/11/19 06:30)
工事が進む下甑島（手前）と中甑島を結ぶ藺牟田瀬戸架橋＝１６日、薩摩川内市鹿島町藺牟田
　薩摩川内市の中甑島と下甑島を結ぶ藺牟田瀬戸架橋（１５３３メートル）の建設が大詰めを迎えた。来春にも橋桁（げた）全体がつながる見通しで、県は２０２０年度の開通を目指している。
　完成すれば県内の橋では最長となり、甑島３島が陸路で行き来できるようになる。
（記事全文は１９日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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