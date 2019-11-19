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島尾ミホ生誕１００年、文学作品の舞台巡る　瀬戸内町でイベント

(2019/11/19 20:00)
文学作品の舞台となった海辺を歩く参加者。右奥は震洋艇の格納壕跡＝瀬戸内町の加計呂麻島
　作家島尾敏雄の妻で、自身も作家活動をしたミホさん（１９１９～２００７年）の生誕１００年を記念するイベントが１０日、瀬戸内町であった。ファンら約５０人が参加。ミホさんが青春期を過ごした加計呂麻島の押角小学校跡や、太平洋戦争末期、特攻艇「震洋隊」隊長として島に赴任した島尾と逢瀬（おうせ）を重ねた海辺などを見学し、夫妻の作品世界や劇的な人生に思いをはせた。
　ＮＰＯ法人島尾敏雄顕彰会（奄美市）と町が開いた。
押角小学校跡で説明を聞く参加者＝瀬戸内町の加計呂麻島
（記事全文は２０日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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