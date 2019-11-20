鹿児島市の再開発現場高校生２５０人建設業体験

(2019/11/20 11:00)

工事中の再開発ビル内で鉄筋組み立てを体験する高校生＝鹿児島市中央町

鹿児島市中央町の１９・２０番街区再開発ビルで１９日、建設業の魅力を発信するセミナー・体験フェアがあった。工事中のビルで左官や防水、内装など多様な職種に触れられる珍しい企画。県内の工業系６高校の約２５０人が参加し、授業では体感できない現場実習に目を輝かせた。施工する竹中工務店九州支店（福岡市）に協力する専門会社でつくる九州竹和会（１１７社）の主催。いろいろな職種を知ってもらい、人材確保や育成につなげようと鹿児島で初めて開いた。