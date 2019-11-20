外来水草除去、専用船投入で本格的に開始　鶴田ダム湖

(2019/11/20 06:30)

水草を除去する刈り取り船＝１９日午後２時、さつま町神子の鶴田ダム湖右岸から

外来水草が大量繁殖したさつま町と伊佐市にまたがる鶴田ダム湖（大鶴湖）で、専用の刈り取り船２隻を使った駆除が本格的に始まった。刈り取り専用船を鶴田ダムで使用するのは初めてで、１９日は２９トンを回収した。ダム上流約１キロの流木などをせき止める網場（あば）で実施。国土交通省鶴田ダム管理所（同町）が大阪府の業者に作業を委託した。２隻はそれぞれ大型のカッターと熊手状の装置を搭載し、刈り取った水草を運搬用の漁船に積み込んだ。