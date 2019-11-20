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黒豚応援歌「プライド」、サザンクロスの歌声でリニューアル

(2019/11/20 23:00)
作詞した平邦範さん（左から２人目）とかごしま黒豚応援隊のサザンクロス＝鹿児島市のＪＲ鹿児島中央駅アミュ広場
　鹿児島県黒豚生産者協議会（川崎高義会長）は創立３０周年を記念し、公認の応援歌「プライド－誇り」をご当地アイドル「Ｓ☆ＵＴＨＥＲＮ　ＣＲＯＳＳ（サザンクロス）」の歌声でリニューアルした。
　１６日、鹿児島市であった黒豚ＰＲイベントで披露された。サザンクロスの及川真依さん（２４）は「生産者の誇りを感じる熱い曲」と話した。ＣＤは非売品。協議会員や黒豚を扱う飲食店などに配られる。
（記事全文は２１日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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