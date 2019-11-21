岩川郷の歩み、１００年活写　さわ写真館　

(2019/11/21 20:00)

古いカメラや写真が残る「さわ写真館」の澤俊文さん＝曽於市大隅町岩川

１９２４（大正１３）年の「弥五郎どん祭り」の写真。弥五郎どんは今と比べて細身だ

曽於市のかつての岩川郷（同市大隅町岩川）が創設されて今年で１５０年。その歴史を１０６年間にわたって活写してきたのが地元の「さわ写真館」だ。伝統芸能や町並みを撮り続ける３代目店主、澤俊文さん（７９）は「多くの人とつながり、支えられて今がある」と語る。