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２２日は「小雪」　山太郎ガニの「火ぼかし」最盛　さつま町

(2019/11/21 22:00)
炉で焼かれ取り出される山太郎ガニ＝さつま町時吉
　２２日は二十四節気の「小雪」。山に雪が舞い始める頃とされる。さつま町では、川内川流域で連日水揚げされる山太郎ガニ（モズクガニ）を干しガニにする特産の「火ぼかし」作りが最盛期を迎えている。
（記事全文は２２日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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