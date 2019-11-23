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大将季 出水・阿久根で収穫始まる

(2019/11/23 13:00)
たわわに実る加温の大将季を収穫する関係者＝出水市美原町
　不知火、デコポンの一種「大将季（だいまさき）」の収穫期を迎えた出水・阿久根地区の農園で２２日、はさみ入れ式があった。贈答用として県内や東京、大阪方面に出荷される。
（記事全文は２３日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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