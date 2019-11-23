大将季 出水・阿久根で収穫始まる
(2019/11/23 13:00)
不知火、デコポンの一種「大将季（だいまさき）」の収穫期を迎えた出水・阿久根地区の農園で２２日、はさみ入れ式があった。贈答用として県内や東京、大阪方面に出荷される。
たわわに実る加温の大将季を収穫する関係者＝出水市美原町
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