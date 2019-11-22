香港デモ支持 照国神社に絵馬続々　鹿児島市

(2019/11/22 23:00)

香港のデモを応援するたくさんの絵馬＝鹿児島市の照国神社

「香港人加油（香港人頑張れ）」「五大訴求 缺一不可（普通選挙導入など五大要求は一つも欠かせない）」－。海外観光客らが多く訪れる鹿児島市の照国神社で、長期化している香港のデモを支持する中国語（繁体字）の絵馬が増えている。県内在住の香港出身者は「現地の人たちの切実な思いが表れている。鹿児島の人も関心を持ってほしい」と語る。