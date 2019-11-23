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海食洞窟に満天の星　南種子町千座の岩屋

(2019/11/23 06:30)
「千座の岩屋」内部を無数の星が埋め尽くすプラネタリウム＝南種子町平山
　南種子町平山の海食洞窟「千座（ちくら）の岩屋」内にプラネタリウムを投影するイベント「星の洞窟２０１９」が２２日夜、始まった。岩肌を幻想的に彩る満天の星約１０００万個を約１００人（主催者発表）が楽しんだ。２３日まで。
（記事全文は２３日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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