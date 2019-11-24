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「猿の子踊り」全児童35人で披露　指宿市池田小

(2019/11/24 13:00)
猿の子踊りを披露する児童＝指宿市の池田小学校
　指宿市の池田小学校の全児童３５人が１６日、地区に伝わる「猿の子踊り」を住民に披露、かわいらしい動きに大きな拍手が送られた。
　江戸時代が起源とされる、校区内の下門集落の伝統芸能。
（記事全文は２４日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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