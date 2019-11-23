１０年ぶり神幸祭 ご神体親子再会　中種子町

(2019/11/23 23:00)

ご神体を載せたみこしを担ぎ熊野神社に向け出発する氏子ら＝中種子町納官

中種子町納官の浜津脇熊野神社のご神体が１０年に一度、親神のいる同町坂井の熊野神社に帰る「神幸祭」が２３日あった。浜津脇、坂元、上之城３集落の住民約６０人が、みこしに載せたご神体を徒歩と車で１７キロ離れた熊野神社に運んだ。