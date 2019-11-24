劇団と一緒に演技披露 南大隅・佐多小６年生１２人
(2019/11/24 22:00)
南大隅町の佐多小学校で１５日、演劇を楽しむ行事があった。文化庁の事業で、東京の劇団「青年劇場」が演劇を指導。６年生１２人が団員２人と共演し、８分間の劇「ダビンチ先生とミケランジェロ君の絵画教室」の一部を保護者や教員の前で披露した。
舞台でポーズを決める佐多小学校の６年生＝南大隅町佐多伊座敷（佐多小提供）
全校児童４７人は１０月上旬にあったワークショップで、団員らと触れ合い交流。さらに、６年生１２人は舞台に向け団員の指導を仰ぎ、劇中でそれぞれが見せる決めポーズを練習した。
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