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樹齢４００年イチョウ堂々　薩摩川内・石原さん方

(2019/11/25 22:00)
石原信行さん宅の巨大イチョウ＝２２日夜、薩摩川内市入来町副田
　薩摩川内市入来町副田の民家にある樹齢約４００年と推定される巨大イチョウが見頃を迎えた。夜間はライトアップし、黄色く色づいた葉が鮮やかに浮かび上がる。
　先祖が入来院家の家臣だったという石原信行さん（７２）宅のイチョウ。幹回り５．８メートル、高さ２０～２５メートルほどで堂々とした風格を漂わせる。
　石原さん＝0996(44)5680
（記事全文は２６日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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