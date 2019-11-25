樹齢４００年イチョウ堂々 薩摩川内・石原さん方
(2019/11/25 22:00)
薩摩川内市入来町副田の民家にある樹齢約４００年と推定される巨大イチョウが見頃を迎えた。夜間はライトアップし、黄色く色づいた葉が鮮やかに浮かび上がる。
石原信行さん宅の巨大イチョウ＝２２日夜、薩摩川内市入来町副田
先祖が入来院家の家臣だったという石原信行さん（７２）宅のイチョウ。幹回り５．８メートル、高さ２０～２５メートルほどで堂々とした風格を漂わせる。
石原さん＝0996(44)5680。
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