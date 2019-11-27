- 新体育館候補地は県庁東側 (11/27 14:13)
- 米軍、鹿屋で地上給油訓練 オスプレイが初参加 (11/27 13:00)
- 安倍首相「政府一丸で差別根絶」 ハンセン病元患者家族らと面会 (11/27 06:30)
- デコポン「大将季」初競り 最高値３キロ１０万円 鹿児島市青果市場 (11/26 23:00)
- 地元温泉の効能、歴史学ぶ さつま・柏原小で「浴育」 (11/26 22:00)
- 鹿児島空港、ツリーと桜島がお出迎え (11/26 20:00)
- 鹿児島中央駅東口クスノキ、来月から電飾 冬のイメージアップに一役 (11/26 11:00)
- 甘い大玉のキンカン、生産者らはさみ入れ 薩摩川内 (11/26 06:30)
- 犯罪被害者の支援活動ＰＲ 鹿児島 (11/25 23:30)
- 樹齢４００年イチョウ堂々 薩摩川内・石原さん方 (11/25 22:00)
- 「看板インコ」区営温泉の番台でお出迎え さつま・紫尾のビーちゃん (11/25 20:00)
- 全日空鹿児島線利用、６２年かけ１億人突破 霧島・空港でセレモニー (11/25 11:00)
- ラグビー日本代表、姫野・徳永選手がジュニア指導 (11/25 06:30)
- 里のエコツアー、活用課題探る 奄美・屋久島まち歩き連絡協 (11/24 23:00)
- 劇団と一緒に演技披露 南大隅・佐多小６年生１２人 (11/24 22:00)
- 中世山城の魅力、６５人が実感 南九州でバスツアー (11/24 20:00)
- 鹿児島Ｕ降格圏へ 福岡に１－２ (11/24 16:05)
- 「猿の子踊り」全児童35人で披露 指宿市池田小 (11/24 13:00)
- えびの高原アイススケート初滑り (11/24 06:30)
- １０年ぶり神幸祭 ご神体親子再会 中種子町 (11/23 23:00)
- 流鏑馬 豊作を祈り的射抜く 曽於市住吉神社 (11/23 22:00)
- 「お茶一杯の日」にホッとひと息 鹿児島市 (11/23 20:00)
- 大将季 出水・阿久根で収穫始まる (11/23 13:00)
- 海食洞窟に満天の星 南種子町千座の岩屋 (11/23 06:30)
- 香港デモ支持 照国神社に絵馬続々 鹿児島市 (11/22 23:00)
- 子育て支援センター再配置巡り意見交換 鹿児島市と利用者 (11/22 22:00)
- ６０～８０代２０人 ゴッタン伝承 曽於市 (11/22 20:00)
- 鹿児島市の直指庵住職・鎌田さん、平和祈り「原爆の火」継承 (11/22 13:00)
- 安心、安全 「鶏刺しマイスター」制度スタート (11/22 06:30)
- 鹿屋にＪＡラーメン 全国２例目、地元食材ふんだんに (11/21 23:00)