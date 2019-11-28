新体育館は県庁東側に　候補地選定、三反園知事２８日表明

(2019/11/28 13:00)

手前右の駐車場が県庁東側県有地。道路を挟んで左側の自動車と住宅の展示場が南日本放送社有地＝鹿児島市与次郎２丁目

鹿児島県は、鹿児島中央駅西口の県有地での整備計画を断念した新総合体育館について、新たな候補地に県庁東側県有地（鹿児島市与次郎２丁目）を選定した。県議会定例会初日の２８日、三反園訓知事が表明する。