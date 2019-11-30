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奄美の〝ミキオカ〟いかが　東京で物産展

(2019/11/30 06:30)
〝ミキオカ〟を売り込む応援の奄美市職員＝東京・吉祥寺
　あまみ商工会の物産展は２９日、東京・吉祥寺なかみち通りのアンテナショップで始まった。特産品のほか、「衝撃のコラボ」と銘打ち、島の発酵飲料ミキにタピオカを入れた〝ミキオカ〟も売り出す。１２月４日まで。
（記事全文は３０日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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