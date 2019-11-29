ＪＲ中央駅に不審者！テロ対策訓練　鹿児島県警

(2019/11/29 23:00)

不審者役を取り押さえる警察官＝鹿児島市のＪＲ鹿児島中央駅

鹿児島県警は２９日、鹿児島市のＪＲ鹿児島中央駅でテロ対策訓練を行った。鹿児島西署や機動隊、ＪＲ九州鹿児島支社から約３０人が参加し、不審物発見時の対応を確認した。訓練は、駅内外を不審な男がうろつき、駅東口広場に爆発物の入ったかばんを置き去るところを、駅職員が目撃した想定。