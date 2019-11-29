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馬毛島、政府が購入契約　１６０億円

(2019/11/29 22:20)
南日本新聞ニュース
　米軍空母艦載機陸上離着陸訓練（ＦＣＬＰ）の移転候補地となっている西之表市の馬毛島について、政府は２９日、馬毛島の大半を所有するタストン・エアポート（東京）と売買契約を結んだ。タストン社が所有する大半の土地を約１６０億円で購入する。複数の関係者が明らかにした。
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