馬毛島、政府が購入契約　１６０億円

(2019/11/29 22:20)

米軍空母艦載機陸上離着陸訓練（ＦＣＬＰ）の移転候補地となっている西之表市の馬毛島について、政府は２９日、馬毛島の大半を所有するタストン・エアポート（東京）と売買契約を結んだ。タストン社が所有する大半の土地を約１６０億円で購入する。複数の関係者が明らかにした。