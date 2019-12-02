令和の師走、ＬＥＤ１２万球がみなと大通り公園照らす 鹿児島
(2019/12/02 06:30)
令和元年の師走が、１日始まった。鹿児島市のみなと大通り公園では、１９９２（平成４）年から毎年続くイルミネーションが始まり、往来する家族連れやカップルを黄金色の明かりが照らした。
みなと大通り公園を華やかに彩るイルミネーション＝１日午後７時５分、鹿児島市のみなと大通り公園
白熱電球５万３０００球ほどで始まったイルミネーションは年々数を増やし、今年は発光ダイオード（ＬＥＤ）約１２万球がケヤキ４９本に取り付けられた。
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