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令和の師走、ＬＥＤ１２万球がみなと大通り公園照らす　鹿児島

(2019/12/02 06:30)
みなと大通り公園を華やかに彩るイルミネーション＝１日午後７時５分、鹿児島市のみなと大通り公園
　令和元年の師走が、１日始まった。鹿児島市のみなと大通り公園では、１９９２（平成４）年から毎年続くイルミネーションが始まり、往来する家族連れやカップルを黄金色の明かりが照らした。
　白熱電球５万３０００球ほどで始まったイルミネーションは年々数を増やし、今年は発光ダイオード（ＬＥＤ）約１２万球がケヤキ４９本に取り付けられた。
（記事全文は１２月２日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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