屋久島ポンカンはさみ入れ　糖度、酸味バランスよく

(2019/12/02 20:00)

はさみ入れをする日高数昭さん＝屋久島町小島

屋久島特産のポンカンが収穫期を迎え、はさみ入れ式が２日、屋久島町小島、日高数昭さん（６５）の農園であった。主にお歳暮用として、来年１月上旬まで鹿児島を中心に全国へ出荷される。ＪＡ種子屋久によると、今季は糖度１１度、酸味０．８％でこの３～４年で最もバランスがいい。