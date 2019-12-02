屋久島ポンカンはさみ入れ 糖度、酸味バランスよく
(2019/12/02 20:00)
屋久島特産のポンカンが収穫期を迎え、はさみ入れ式が２日、屋久島町小島、日高数昭さん（６５）の農園であった。主にお歳暮用として、来年１月上旬まで鹿児島を中心に全国へ出荷される。ＪＡ種子屋久によると、今季は糖度１１度、酸味０．８％でこの３～４年で最もバランスがいい。
はさみ入れをする日高数昭さん＝屋久島町小島
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