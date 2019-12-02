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「新成人」祝杯へ焼酎仕込み　さつま

(2019/12/02 23:00)
焼酎用の芋切りに挑戦する参加者＝さつま町時吉の小牧醸造
　成人式後の同窓会で飲む酒を造る「１９歳の焼酎プロジェクト」の仕込み体験が１１月２４日、さつま町時吉の小牧醸造であった。町の成人式実行委員ら１５人が、地元の蔵で焼酎ができる過程を学んだ。
（記事全文は３日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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