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「竹ホタル」準備着々　宮之城温泉で７日まつり

(2019/12/03 20:00)
出番を待つ竹灯籠＝さつま町湯田
　さつま町湯田の宮之城温泉で７日に竹灯籠まつり「みやんじょ温泉竹ホタル」がある。約７０００本の竹灯籠の温かい明かりが、温泉街の通りを約８００メートルにわたって照らす。
　町名物の竹とホタルがテーマで１３回目。地区住民が１１月半ばから準備に取りかかり、材料の切り出しや３本を一束にまとめる作業を続けている。
（記事全文は４日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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