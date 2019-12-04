韓国岳、今季初の霧氷
(2019/12/04 06:30)
上空に強い寒気が流れ込んだ影響で、鹿児島、宮崎両県にまたがる霧島連山の韓国岳（１７００メートル）は３日、５合目付近から今季初の霧氷に覆われた。
韓国岳への登山道を真っ白に染めた霧氷＝えびの市
えびのエコミュージアムセンター（えびの市末永）によると、同日午前８時の気温は氷点下４度。雲一つない青空の下、霧氷目当ての登山客が続々と訪れ、真っ白に染まり輝く木々を写真に収めていた。
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