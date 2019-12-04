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河野防衛相、馬毛島１６０億円買収「適正」

(2019/12/04 13:00)
南日本新聞ニュース
　河野太郎防衛相は３日の記者会見で、米軍空母艦載機陸上離着陸訓練（ＦＣＬＰ）候補地になっている西之表市馬毛島を政府が約１６０億円で買収する大筋合意について、「売買金額は適正なもので行っていく」との方針を示した。
　政府の不動産鑑定額とされる約４５億円に対して、合意額が適正かという質問に答えた。
　このほか、現地調査や地元への説明は「所有権移転を手続き中。きちんとした手続きが済むことが大事。先のことは決まっていない」と話すにとどめた。
（記事全文は４日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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