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「川尻へ移住を」地図で魅力紹介　指宿市開聞の有志

(2019/12/04 20:00)
川尻よかとこマップを作った元気プロジェクトのメンバー＝指宿市開聞川尻の浄念寺会館
　空き家を活用した移住者誘致に取り組む指宿市開聞川尻の「川尻元気プロジェクト」のメンバーが、地区内を紹介するマップを作製した。地域の魅力を発信し、暮らしをイメージしてもらうのが狙い。８日に開く「川尻元気マルシェ」で配り、ＰＲする。
（記事全文は５日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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