年末年始控え、飲酒運転一斉検問 鹿児島県警
(2019/12/04 22:00)
飲酒する機会の増える年末年始を控え、鹿児島県警は３日夜～４日朝、県内で飲酒運転の一斉取り締まりをした。酒気帯び運転１件を含む道交法違反計８５件を摘発した。
通行車を止めて、運転手の呼気検査や免許証確認をする警察官＝鹿児島市田上２丁目
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