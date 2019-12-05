事故調 船長立ち会い船内調査　高速船なんきゅう

(2019/12/05 06:30)

なんきゅう１０号の船内を調べる船舶事故調査官＝指宿市の指宿港

根占港発指宿港行きの高速船なんきゅう１０号（１９トン、乗客５５人・乗員２人）が高波に揺られ乗客９人がけがをした事故で、運輸安全委員会の船舶事故調査官２人は４日、船長立ち会いの下、船内を調べた。