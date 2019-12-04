屋久島でトロッコ使い山岳救助訓練

(2019/12/04 23:00)

要救助者をトロッコに運ぶ訓練をする屋久島署員ら＝屋久島町の大株歩道入り口

屋久島警察署は、迅速な山岳救助にトロッコを活用しようと、警察官２人が運転に必要な認定証を受け、４日、縄文杉に向かう登山ルートで屋久島森林管理署と初めて合同訓練をした。屋久島署によると、全国的に珍しい取り組みという。