エクアドルへ剣道防具３０組送る 鹿屋ＲＣが支援
(2019/12/05 20:00)
鹿屋ロータリークラブ（ＲＣ）は、クラブの奨学金制度を昨年利用したエクアドル人留学生の母国での剣道普及を支援しようと、不要な防具提供を呼び掛けてきた。県内各地から寄せられた３０組を現地に送る出発式を開いた。
エクアドルに剣道を広めるため防具を集めた鹿屋ロータリークラブの会員とゴメス・ターニャさん（手前左）＝鹿屋市の鹿屋体育大学
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