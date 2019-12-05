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イルミ彩りＳＬ幻想　志布志市鉄道記念公園

(2019/12/05 22:00)
色とりどりのイルミネーションに彩られたＳＬ＝志布志市の鉄道記念公園
　志布志市志布志の鉄道記念公園のイルミネーションが１１月３０日、始まった。幻想的で鮮やかな色とりどりの光が蒸気機関車（ＳＬ）や街路樹を彩り、見物客を楽しませている。
　イルミネーションは来年１月５日まで。毎日午後５時～１１時（１２月２５、３１日と元日は翌日の午前２時まで）点灯する。
（記事全文は６日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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