TOP鹿児島のニュース 社会 桜島

人工地震で桜島のマグマ構造探査　京都大など

(2019/12/06 06:30)
爆破と同時に勢いよく吹き出る水＝鹿児島市有村町
　京都大学などは５日未明、桜島で人工地震を発生させ、マグマの位置などを調べる構造探査を実施した。２００９年から本格的に始まり、３年ぶり８回目。観測結果は来秋までにまとめる予定。
（記事全文は６日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ