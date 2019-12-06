センリョウ出荷準備着々　鹿児島市錫山

(2019/12/06 13:00)

真っ赤に色付き、出荷を待つセンリョウ＝鹿児島市下福元町

正月の縁起物・センリョウの出荷準備が、鹿児島市下福元町の錫山地区で本格化している。右田幸治さん（６７）、妻マリ子さん（６６）のビニールハウスでは５日、真っ赤に色付いた実が、鮮やかに葉を彩っていた。同市の花市場で今月中旬、競りに掛けられる。