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センリョウ出荷準備着々　鹿児島市錫山

(2019/12/06 13:00)
真っ赤に色付き、出荷を待つセンリョウ＝鹿児島市下福元町
　正月の縁起物・センリョウの出荷準備が、鹿児島市下福元町の錫山地区で本格化している。右田幸治さん（６７）、妻マリ子さん（６６）のビニールハウスでは５日、真っ赤に色付いた実が、鮮やかに葉を彩っていた。同市の花市場で今月中旬、競りに掛けられる。
（記事全文は６日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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