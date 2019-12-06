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「日当山西郷どん村」の物産館再開　霧島

(2019/12/06 20:00)
３カ月ぶりに営業再開した日当山西郷どん村の物産館＝霧島市隼人
　９月から休業していた霧島市隼人の「日当山西郷どん村」の物産館が６日、約３カ月ぶりに営業を再開した。心待ちにしていた市民らが訪れ、農産物や弁当を買い求めていた。
　店内には有機栽培の地元産野菜のほか、弁当、総菜、加工品などが並ぶ。同市国分松木町の金沢健一さん（７３）マリ子さん（６８）夫妻は「営業再開を待っていた。新鮮な野菜がそろっていてうれしい。今回は営業を続けられるように頑張って」とエールを送った。
（記事全文は７日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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