「日当山西郷どん村」の物産館再開　霧島

(2019/12/06 20:00)

３カ月ぶりに営業再開した日当山西郷どん村の物産館＝霧島市隼人

９月から休業していた霧島市隼人の「日当山西郷どん村」の物産館が６日、約３カ月ぶりに営業を再開した。心待ちにしていた市民らが訪れ、農産物や弁当を買い求めていた。店内には有機栽培の地元産野菜のほか、弁当、総菜、加工品などが並ぶ。同市国分松木町の金沢健一さん（７３）マリ子さん（６８）夫妻は「営業再開を待っていた。新鮮な野菜がそろっていてうれしい。今回は営業を続けられるように頑張って」とエールを送った。