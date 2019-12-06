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鹿児島レブナイズが串木野養護学校でバスケ出張指導

(2019/12/06 22:00)
鹿児島レブナイズの選手とバスケットボールを楽しむ串木野養護学校中学部の生徒＝いちき串木野市の同校
　いちき串木野市の串木野養護学校で５日、Ｂリーグ３部、鹿児島レブナイズの出張バスケットボールスクールがあった。鹿児島国体・全国障害者スポーツ大会開催３００日前を記念したイベント。中学部の生徒２７人が指導を受けた。
　同大会で、いちき串木野市は少年女子バスケと車いすバスケの開催地。競技をＰＲしようと市が企画した。
（記事全文は７日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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